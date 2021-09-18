Катунь24: Алтайский край — первый регион в стране, где Штаб общественного наблюдения за выборами «усилили» прокурором

В Алтайском крае сегодня начал работу Штаб общественного наблюдения за выборами.

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Как рассказал председатель штаба Руслан Демаков, работу штаба изначально позиционировали как максимально открытую – и, как следствие, с самого утра 17 сентября в него потянулись люди.

«Мы не будем никому отказывать» — заметил Демаков.

По его словам, Алтайский край стал первым регионом страны, где в центре общественного наблюдения будет работать дежурный прокурор.

«По нашей информации, мы первый регион в стране, где в работе штаба наблюдателей будет задействован представитель прокуратуры. Сегодня придет прокурор, все ситуации, которые мы фиксируем на бумаге, мы ему передаем, – рассказал Демаков. – Если есть нарушения, то прокуратура немедленно ставится в известность и принимает соответствующие меры прокурорского реагирования».

Он отметил: в штабе работает сразу две группы специалистов – мониторинговая и юридическая. В работе у последних уже появились первые «горячие ситуации» – всем им будет дана оценка.

Катунь24