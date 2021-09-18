Катунь24: Алтайский школьник стал призёром Всероссийских игр боевых искусств

Соревнования проходили с 5 по 21 сентября 2021 года в Анапе.

Фото: instagram.com/myasnikov_kyokushinfamily Embedded video for Алтайский школьник стал призёром Всероссийских игр боевых искусств

Максим Мясников, спортсмен из Алтайского края, получил серебро в категории «Юноши 12-13 лет, 45 кг». Об успехе спортсмена сообщили в Instagram-аккаунте myasnikov_kyokushinfamily.

Соревнования проходили по одному и самых сложных видов карате – киокусинкай. Спортивные поединки в этом виде спорт проводятся в полный контакт без защитного снаряжения, единственное ограничение — запрет ударов в голову руками.

В категории Максима соревновались 26 участников, среди которых выступали четыре призёра России.

«XIII Открытые Всероссийские игры боевых искусств в Анапе стали итоговым экзаменом для Макса, который в этом месяце переходит в новую возрастную и весовую категорию. Хотя Макс самокритично выставил себе четверку за этот жесткий экзамен, результаты поединков весьма достойные», — написали в семейном аккаунте спортсменов Мясниковых.

В финальном поединке спортсмен сражался с соперником из Краснодара, уступив ему в первой половине боя. Так, решением судей, алтайский спортсмен получил серебро.

Катунь24