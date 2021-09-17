Катунь24: Алтайский край вошел в пятерку самых экологически безопасных регионов России

«Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам лета 2021 года опубликовала Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль».

Фото: Катунь 24

Рейтинг экологического благополучия регионов России организация формирует уже 10 лет. Итоги подвели за июнь – август 2021 года. По сравнению с прошлым периодом, весной 2021 года, промышленно-экологический индекс прибавил 1 балл и составил 61 баллов из 100. Остальные индексы (природоохранный, социально-экологический и сводный-экологический) остались на прежнем месте: 65, 80 и 70 баллов соответственно, уточняет Минприроды Алтайского края.

Алтайский край занял пятое место рейтинга с показателями природоохранного индекса 65, промышленно-экологического – 61, социально-экологического – 80 и сводного экологического индекса – 70. На четвертом месте находится Курская область. Топ-три открывает Республика Алтай, на втором месте по показателям – Белгородская область. Лидирует в рейтинге за указанный сезон Тамбовская область.

В общем экорейтинге Сибирский федеральный округ расположился на втором месте из десяти.

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Информационными материалами являются актуальные сообщения, публикации или документы, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды в режиме реального времени.

Катунь24