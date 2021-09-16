ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский краевой суд поставил точку в конфликте жительницы Барнаула и частной клиники

Горняк22
15 часов Ago

Ущерба здоровью пациентки нанесено не было, считает суд. Ранее девушка обвинила одну из стоматологических клиник Барнаула в том, что якобы из-за плохо установленных брекетов у неё на лице появилась опухоль.

Фото: Катунь 24

Ольга обратилась в Индустриальный районный суд, затем прошла через апелляционную и кассационную инстанции. И вот сегодня уже краевой апелляционный суд вынес окончательное определение. Он указал: вреда здоровью пациентки нет.

Тем не менее, деньги девушка получит. За то, что лечащий врач небрежно вёл карточку пациентки, клиника заплатит штраф, а Ольге Сухановой выплатит компенсацию: 163 000 рублей. Первоначально Ольга требовала более полутора миллионов. Сегодняшнее решение, сообщила девушка, её устраивает.

Катунь24

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