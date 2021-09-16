Катунь24: АлтГУ проведёт форум по биотехнологиям с экспертами из четырёх стран мира

С 23 по 26 сентября Алтайский государственный университет примет участие в Международном форуме «Биотехнологии: наука, образование, индустрия», объединяющем сразу два масштабных научных мероприятия – III Международный биотехнологический симпозиум «Bio-Asia–2021» и IV Межрегиональную научно-практическую конференцию «От Биопродуктов к Биоэкономике».

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«Bio-Asia–2021», организатором которого выступает опорный вуз при поддержке правительства региона, объединит около 500 ведущих и молодых ученых из разных стран мира, которые станут участниками 12 мероприятий по 6 направлениям. Основными докладчиками выступят 23 ведущих спикера из России, США, Германии и Казахстана.

В их числе: почетный академик Академии космонавтики, почетный гражданин Алтайского края и г. Бийска, научный руководитель ИПХЭТ СО РАН, д.т.н., академик РАН Геннадий Викторович Сакович, член-корреспондент РАН, директор Института общей генетики им. Н. И. Вавилова, д.б.н. Александр Михайлович Кудрявцев, заведующий лабораторией биосистематики и цитологии, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, профессор, д.б.н. Александр Викентьевич Родионов, научный директор Ботанического сада г. Оснабрюк (Германия), д.б.н. Николай Вальтерович Фризен, профессор Университета штата Аризона Стефан Джонстон (США), профессор Университета Северной Каролины (США) Джеффри Дик, академик НАН Республики Казахстан, профессор, председатель правления Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия», профессор, д.х.н. Сергазы Мынжасарович Адекенов и другие.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение экспертно-аналитической сессии «Инжиниринговые центры в области биотехнологий и живых систем: вопросы позиционирования и выстраивания партнерских отношений с бизнесом», а также в программе симпозиума и конференции – 8 школ для молодых исследователей:

«Проточная цитометрия и молекулярная филогения растений»;

«Современные методы биотехнологии растений»;

«Принципы и методы культивирования клеток человека и животных»;

«Доклинические исследования лекарственных средств»;

«Фармакопейный анализ фитопродукции»;

«Радиационный контроль фитопродукции»;

«Инновационные биотехнологические и химические способы получения целевых продуктов для нужд фармацевтической, косметической и химической отраслей»;

«Биотехнологические приемы повышения продуктивных показателей сельскохозяйственных животных».

По словам организаторов, основная цель предстоящего мероприятия – презентация передовых достижений биотехнологической отрасли в России и мире, обмен опытом по разработке и внедрению современных методов исследований, обсуждение актуальных вопросов биотехнологического образования и выстраивания партнерских отношений между научными, образовательными организациями и индустриальными партнерами.

Катунь24