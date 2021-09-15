Катунь24: Алтайские спортсмены вернулись домой после Паралимпиады
Они приземлились сегодня утром, 15 сентября 2021 года, в барнаульском аэропорту.
Фото: Катунь 24
Среди них — Егор Ефросинин, Роман Жданов, Александр Костин, а также заслуженный тренер России по плаванию Елена Соколова.
13 сентября они были на приёме у президента страны Владимира Путина.
Сегодня в аэропорту их встретили наши паралимпийцы — Юрий Клопцов, Артур Кубасов, Юрий Лучкин, Егор Шаров, а также заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Мануйлов.
Сегодня спортсменов ожидает встреча с губернатором региона Виктором Томенко.