ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайские спортсмены вернулись домой после Паралимпиады

Горняк22
7 часов Ago

Они приземлились сегодня утром, 15 сентября 2021 года, в барнаульском аэропорту.

Фото: Катунь 24

Среди них — Егор Ефросинин, Роман Жданов, Александр Костин, а также заслуженный тренер России по плаванию Елена Соколова.

13 сентября они были на приёме у президента страны Владимира Путина.

Сегодня в аэропорту их встретили наши паралимпийцы — Юрий Клопцов, Артур Кубасов, Юрий Лучкин, Егор Шаров, а также  заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Мануйлов.

Сегодня спортсменов ожидает встреча с губернатором региона Виктором Томенко.
 

Катунь24

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