Катунь24: Алтайские фермеры: гречка в этом году не удалась

По их словам, урожайность культуры в 2021 году ниже прошлогодних показателей в два раза.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские фермеры: гречка в этом году не удалась

Около 9 центнеров гречихи с гектара собрал в этом году фермер из Целинного района Сергей Подлесных. Хотя в прошлые годы, замечает, урожайность этой культуры на его полях доходила до 20 центнеров. Причина, по мнению фермера, в недостатке солнечных дней для опыления цвета.

«Гречка в этом году неважная. Я думаю, что это всё из-за температуры. Вот непосредственно берём верхний ярус, и тут мы находим всего 4-5 зернинки. А остальное – это всё пустоцвет», – отмечает гендиректор «Целинагропромснаб» Сергей Подлесных.

Посевная площадь хозяйства Сергея Подлесных – больше 1200 гектаров, под гречиху отведено 300 из них. Пока закупочная цена на неё держится в районе 40 рублей. Фермеры отмечают: цена хорошая, поводов для отчаяния нет. В Целинном районе много мелких фермерских хозяйств, их руководители постоянно экспериментируют в поисках самой результативной формулы.

«В сельском хозяйстве мелочей нет. Тут всё нужно учитывать. Нет ничего хуже, кроме ремонта в поле, это когда ты затратил массу усилий, и потом какой-то такой фактор свёл всё на нет», – рассказывает житель села Победа Денис Ромашов.

Гречиха – не единственная культура, которую сеют фермеры. Они уже убрали пшеницу, ячмень, овёс и другие культуры.

Катунь24