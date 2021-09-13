Катунь24: Алтайский край примет участие во Всероссийском форуме национального единства

Форум пройдёт с 5 по 7 октября в Ханты-Мансийске.

Фото: официальный сайт Алтайского края

По итогам отборочного тура была одобрена совместная заявка Алтайского государственного Дома народного творчества и Государственного художественного музея Алтайского края на участие в проекте «От творчества к дружбе».

В рамках выставочного проекта «От творчества к дружбе» продемонстрируют видеоролики об экспонатах, имеющих отношение к игровой культуре народов России, а также видео-мастер-классы, посвященные играм и игрушкам.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, к реализации регионального проекта будут задействованы сотрудники Государственного художественного музея Алтайского края — заведующая сектором «Традиционная русская культура» Татьяна Боровцова, старший научный сотрудник сектора «Традиционная русская культура» народный мастер Алтайского края Лилия Живова. Также реализовывать проект будут сотрудники Алтайского государственного Дома народного творчества — ведущий методист отдела народного творчества Наталья Белякова, ведущий методист отдела кино, режиссер Андрей Есаулов.

Трансляцию видеороликов выставочного проекта организуют на портале «Культура.РФ», а также на официальных сайтах и в группах социальных сетей организаторов форума.

Катунь24