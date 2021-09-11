Катунь24: Актриса Юлия Пересильд отправится в космос

На борту МКС будут снимать художественный фильм.

Фото: Kremlin.ru

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полёте для съемок фильма. По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд (принимала участие в съемках и озвучивании фильмов: «Край», «Пленный», «Марафон», сериалов: Участок, Диверсант 2: Конец войны, Дело гастронома №1). Актриса выиграла конкурс, обойдя 3000 конкуренток.

На МКС она отправится вместе с режиссёром Климом Шипенко (работал над фильмами «Холоп», «Салют-7», «Текст»).

Дублирующем экипажем станет — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Полёт запланирован на 5 октября 2021 года, передаёт ТАСС. Создатели ленты отправятся в космос на корабле «Союз-19».

Фильм, который будут снимать на МКС, получил название «Вызов». Он расскажет о женщине-космонавте. Подробности сюжетной линии картины не уточняются.

Катунь24