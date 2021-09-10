Катунь24: Анна Пророчица: традиции и приметы на 10 сентября

10 сентября Православная церковь почитает память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы.

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Моисей Мурин (330-405) жил в Египте в IV веке, был эфиопом. За темный цвет лица его прозвали Мурин, что в переводе с греческого означает «темный, черный». В молодые годы Моисей занимался разбоем и злоупотреблял алкогольными напитками, но потом раскаялся и ушел в пустынную обитель, где на протяжении многих лет боролся со страстями, обуревавшими его.

Моисей стал пресвитером и собрал возле себя учеников. Когда ему было открыто Богом, что на его монастырь нападут разбойники, он благословил иноков покинуть обитель, а сам остался и принял мученическую смерть от грабителей.

Преподобному молятся об исцелении от пьянства.

Преподобный Савва Крыпецкий – русский православный монах второй половины XVI века, по национальности – серб. На Святой Горе Афон он был пострижен в монахи, а по приезду в Псковскую землю уединялся в разных обителях. Позже основал на берегу озера Крыпец пустынь, где долгие годы жил в уединении и соблюдал обет молчания.

Спустя годы к пустыннику стали собираться поборники отшельнической жизни. Была выстроена церковь во имя апостола Ивана Богослова. Крыпецкий монастырь был известен строгостью общежития и чудесами, которые творил преподобный Савва при жизни и после смерти. Отошел к Господу Савва Крыпецкий в глубокой старости в 1495 году.

Праведная Анна Пророчница была благочестивой вдовой из Иерусалима. Она предвидела явление миру Спасителя. Встретив Богородицу с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, она узнала в Нём будущего Спасителя.

Традиции и обычаи

Анна Пророчица, Моисей Мурин и Савва Крыпецкий названы народом скирдниками, потому что в это время крестьяне вывозили с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды, складывали в клади и одонья. Крестьяне «славили урожай». Земледельцы обращались за помощью к преподобному Савве: “Пскович Савва скирды справит, на ум наставит”.

С этого периода начинались зазывные ярмарки. В лес 10 сентября старались не ходить, потому что существует большая вероятность заблудиться. Если же пойти очень нужно, то следует взять в дорогу пирожок и оставить его на пеньке для лешего.

Работники торговли в этот день собирали в поле колоски и прятали их дома в укромном месте. Считалось, что у того, кто проведет такой обряд, торговля будет прибыльной.

Крестьяне 10 сентября проводили другой ритуал. Чтобы удачно завершить работы в поле и на огороде, они вешали в доме на видное место верхнюю одежду.

Приметы и поверья

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней. Южный ветер здоровье несет. День удачен для гаданий. В этот день к родителям невесты ходить нельзя, иначе беду накличешь. Если погода сухая, то холода нескоро наступят. Если журавли и дикие гуси в теплые края ещё не улетели, то зима будет поздней и теплой. Дождь с грозой – к теплой осени. Много орехов и желудей – к хорошему урожаю озимых. Листья на березе пожелтели – в лесу много опят будет. Встретить тещу – к неприятностям. Если во сне явился кто-то из покойных родственников, то семейная жизнь сновидца будет долгой и счастливой.

Человеку, родившемуся 10 сентября, следует носить агат и хризолит. Он вырастит независимым и гордым.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24