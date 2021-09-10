Катунь24: АлтГУ предлагает студентам освоить новые «цифровые» профессии

Алтайский государственный университет продолжает реализацию масштабного образовательного проекта под названием «Карьера++».

В рамках проекта студенты получают уникальную возможность параллельно с обучением в университете получить дополнительную квалификацию или получить право на ведение нового вида профессиональной деятельности в выбранной сфере. Это формирует уникальный статус выпускника и делает его более востребованным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда, расширяет возможности успешного карьерного старта и трудоустройства, считают в пресс-службе вуза.

По итогам успешного освоения основной профессиональной образовательной программы и программы дополнительного профессионального образования студентам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Как отмечает проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ Татьяна Райских, участие в проекте «Карьера++» могут принять студенты не только колледжа АлтГУ и нашего университета, но студенты колледжей и вузов Алтайского края и других регионов России. Проект позволяет параллельно обучаться по основной и дополнительной программам, предусматривает щадящий учебный график и освоение дисциплин на дистанционной платформе.

На официальном сайте АлтГУ создан специализированный раздел, где представлены образовательные программы проекта «Карьера++». Здесь же можно подать заявку на обучение и задать интересующие вопросы специалистам Института дополнительного образования АлтГУ.

Катунь24