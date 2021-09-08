Катунь24: Алтайский посёлок Тальменка отметил 300-летний юбилей

За это время Тальменка разрослась от избы крестьянина Ерофея Казанцева до ворот в наш регион.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский посёлок Тальменка отметил 300-летний юбилей

В устье реки Тальменка крестьянин Ерофей Казанцев вместе с сыновьями решил переждать зиму. Река, много леса, места для огородов и пашни привлекли и других переселенцев. Первое упоминание о Новопостроенной деревне Тальменской появилось во время петровской переписи, в 1721 году. В 1765 здесь появилась церковь, населённый пункт стал селом. Статус рабочего посёлка был присвоен практически два века спустя, в 1937 году, с расцветом промышленных предприятий. На сегодняшний день Тальменка – это северные ворота Алтайского края.

«Для практически всех гостей нашего края Тальменский район – это на самом деле фасад, это визитная карточка. Это на самом деле, очень достойно выглядящий, бурно развивающийся, динамично, муниципалитет, муниципальный округ. Ну, а сам рабочий посёлок с трёхсотлетней историей, это просто замечательная дата, огромный вклад в нашу краевую, общеотечественную историю. Просто замечательный люди, замечательный населённый пункт, прошедший через все испытания, которые история приготовила на его пути», – рассказал Виталий Снесарь, заместитель губернатора Алтайского края.

Сейчас в Тальменке проживает около 19 тысяч человек. Численность населения района стабильна на протяжении 50 лет. Большое внимание уделяется развитию комфортной среды для жизни и образования. К 300-летнему юбилею в рабочем посёлке открыли новый детский сад на 140 мест. Рядом возводят школу для 550 учеников. Открыть её планируют уже в 2022 году.

«И на сегодняшний день к прекрасному юбилею 300-летию вопросы школьного и дошкольного образования решены. И пожелание такое: чтобы так же все эти вопросы комплексно решали во всех муниципалитетах Алтайского края. Пройдёт н-ое количество лет, и, возможно, из малой этой страны выйдут люди достойные, великие, которые будут прославлять не только Тальменскую землю, но и Алтайский край», – выступил депутат Государственной Думы РФ Иван Лоор.

Планов на этот кластер ещё много. Здесь же хотят возвести целый микрорайон. И название у него особенное – «Светлый», чтобы и будущее было таким же. Есть идея построить современную ледовую арену. Но и это не предел мечтаний.

«Хотелось бы, конечно, отремонтировать капитально с хорошим искусственным газоном стадион, построить мини-горнолыжный комплекс. Хотелось бы ещё искусственный пляж. Попробуем добиться этого. А вообще, идеи жителей такие классные, когда можно выполнять и желание есть выполнять», – отметил глава администрации Тальменского сельсовета Юрий Одиноков.

«Вы знаете, сколько делается сейчас в Тальменке для жителей, чтобы было комфортно жить. Сколько благоустраивается. Не каждый район, к сожалению, в крае у нас может похвастаться такими результатами. На сегодняшний день у нас в Тальменке реализуется порядка 58 объектов, проектов всевозможных по федеральным программам, краевым программам на сумму финансирования 1 млрд 700 тысяч рублей», – рассказал депутат АКЗС Игорь Панарин.

Люди в Тальменке любезны и гостеприимны. Географическое положение обязывает, говорят сами жители. Благодаря их инициативам, в Центральном парке и на площади появились новые арт-объекты.

«Сейчас Тальменка гордится тем, что у нас резкий рывок в хорошую сторону в плане и городских инициатив. И это мы видим. За последние 5 лет могу смело сказать, что Тальменка выросла. Она выросла в эстетическом плане. Людям есть, куда с семьями сходить отдохнуть. И я тоже горжусь, и я была на этих площадках. И, вы знаете, просто гордость берёт, что у нас такие неравнодушные люди, руководители», – призналась жительница Тальменки Ольга Шибанова.

И пусть трёхвековая история пока не сделала Тальменку городом, деревенскими жители себя не считают. Они уверены: всё ещё впереди.

Катунь24