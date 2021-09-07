Катунь24: АлтГУ вошёл в топ-20 ведущих вузов России в рейтинге Фонда Владимира Потанина

В 2021 году Алтайский государственный университет поднялся на 3 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 18 место в рейтинге.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Вуз представлен в рейтинге среди таких ведущих университетов РФ как участники проекта повышения международной конкурентоспособности «5-100» Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Тюменский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В число основных критериев рейтинга включены средние баллы магистрантов и преподавателей магистерских программ университета в стипендиальном и грантовом конкурсах Фонда В. Потанина. Таким образом, результаты этого рейтинга свидетельствуют о высоком качестве образования и научной деятельности студентов в АлтГУ.

В пресс-службе университета отмечают, что вуз уделяет большое внимание развитию магистратуры. В 2017-2021 гг. университет разработал 269 (70 %) новых образовательных программ всех уровней обучения, ориентированных на запросы развития экономики и социальной сферы Алтайского края, а также выиграл конкурс Минобрнауки РФ по разработке инновационных программ в рамках ФЦП “ФАРМА-2020”, которые внедрены в ведущих университетах России.

В кооперации с вузами Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана реализуется 38 совместных и двудипломных образовательных программ.

Для удовлетворения кадровых потребностей цифровой экономики региона в 108 программ включены модули по формированию цифровых компетенций. Внедрена модель обучения на основе исследований и разработок, нацеленная на подготовку выпускников для новых рынков и технологий с приоритетом для цифровой экономики, реализовано 32 стартап-проекта.

В 2020 году стартовал студенческий образовательный проект «Карьера++», который позволяет одновременно с основным образованием получить второе профессиональное образование с возможностью ведения нового вида профессиональной деятельности в выбранной сфере (или получить новую квалификацию), что формирует уникальный статус выпускника и делает его более востребованным специалистом на рынке труда (более 40 программ переподготовки).

Кроме того, в 2020-2021 гг. были созданы условия для перехода к модели индивидуальных образовательных траекторий студентов: с 2021 г. внедрен модуль «Университетское ядро» как базис для формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций; разработано содержание «Общепрофессионального модуля» и «Профессионального модуля»; создана модель экспертной оценки для наполнения банка образовательного «меню» выборных дисциплин (модулей) из разных профессиональных областей.

Катунь24