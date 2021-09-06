Катунь24: Алтайский край вошёл в число лидеров по оттоку населения в Сибири

Всего из региона за первое полугодие 2021 года уехало 34 158 человек, приехало — 30 900.

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Данные о миграционных процессах в Сибирском федеральном округе опубликовал Новосибирскстат. В ведомстве подсчитали, что, по предварительным данным, в первом полугодии 2021 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 9,1 тыс. человек.

Алтайский край оказался на втором месте по числу убыли населения – за этот период его покинули 3 258 человек. Лидером по этом показателю стала Омская область, потерявшая 4 881 человек. Третьий отрицательный результат оказался в Томской области, минус 3 106 человек. Также убыль населения показали данные по Кемеровской (-1 942) и Иркутской области (-1 490)

Миграционный прирост ведомство отметило в пяти регионах СибФО: в Новосибирской области (+3 386 человек), Красноярском крае (+1 255), а также в республиках Алтай (+467), Тыва (+331) и Хакасия (+156).

Катунь24