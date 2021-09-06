Катунь24: Алтайский футболист забил победный гол отборочного матча сборной России на ЧМ-2022

Псле матча национальная сборная вышла на первое место совей группы Н.

Фото: Михаил Шапаев/РФС

Матч между сборными России и Кипра прошел 4 сентября 2021 года в Никосии. Алтайский футболист Александр Ерохин открыл счёт соревнования, попав мячом в ворота противника на шестой минуте. Второй гол команда Кипра получила от Рифата Жемалетдинова, сообщает «Алтайский спорт».

В группе H Россия вышла на промежуточное первое место, имея в активе десять очков после пяти игр. Победная игра российской сборной стала первой под руководством тренера Валерия Карпина и второй для команды после его назначения. Ранее, 1 сентября 2021 года, команды сыграла вничью с Хорватией: встреча завершилась со счетом 0:0.

7 сентября 2021 года сборная России встретится на «Открытие Банк Арене» со сборной Мальты. Матч начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Катунь24