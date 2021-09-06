Катунь24: Автобус перевернулся при аварии в Барнауле

ДТП случилось вчера вечером, 4 сентября 2021 года.

Фото: Barnaul 22

ДТП случилось около в районе завода синтетических волокон на улице Попова. О произошедшем рассказали подписчики паблика Barnaul 22.

По словам свидетелей, столкнулись автобус и автомобиль Nissan Teana. Автобус после этого опрокинулся на бок. Как заметно по кадрам опубликованных в соцсетях с места аварии видео, на месте работали пожарная машина, полицейские и скорая помощь. Водителя машины увезли для дальнейшего медицинского обследования, указали очевидцы. В автобусе, по предварительным данным, больше не было людей.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Катунь24