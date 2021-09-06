Катунь24: Алтайские спортсмены вернулись домой с Паралимпиады в Токио
Они приземлились сегодня утром, 5 августа 2021 года, в барнаульском аэропорту.
Фото: Олег Харлов/ «Алтайский спорт»
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На родину с соревнований вернулись пловцы Артур Кубасов и Юрий Лучкин, легкоатлет Егор Шаров.
Также в Барнаул прилетели бронзовые призёры Игр в беге на 5000м – Александр Костин и его гид Юрий Клопцов. Александр проведёт в Барнауле всего один день. Затем он отправится на приём к Президенту страны Владимиру Путину, который пройдёт 14 сентября 2021 года.
На чествовании будут ещё два представителя Алтайского края – серебряный призёр Паралимпиады Егор Ефросинин, ставший серебряным призером Паралимпиады в плавании брассом на 100 метров, и трёхкратный паралимпийский чемпион Роман Жданов. Спортсмены вернутся на Алтай утром 15 сентября 2021 года. В этот же день их ожидает встреча с губернатором региона Виктором Томенко.
Напомним, Роман Жданов стал знаменосцем команды России на закрытии Паралимпиады. Церемония пройдёт сеодня, 5 сентября 2021 года.
Видео: телеканал «Катунь 24».
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