Катунь24: Алтайские спортсмены вернулись домой с Паралимпиады в Токио

Они приземлились сегодня утром, 5 августа 2021 года, в барнаульском аэропорту.

Фото: Олег Харлов/ «Алтайский спорт» Embedded video for Алтайские спортсмены вернулись домой с Паралимпиады в Токио

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На родину с соревнований вернулись пловцы Артур Кубасов и Юрий Лучкин, легкоатлет Егор Шаров.

Также в Барнаул прилетели бронзовые призёры Игр в беге на 5000м – Александр Костин и его гид Юрий Клопцов. Александр проведёт в Барнауле всего один день. Затем он отправится на приём к Президенту страны Владимиру Путину, который пройдёт 14 сентября 2021 года.

На чествовании будут ещё два представителя Алтайского края – серебряный призёр Паралимпиады Егор Ефросинин, ставший серебряным призером Паралимпиады в плавании брассом на 100 метров, и трёхкратный паралимпийский чемпион Роман Жданов. Спортсмены вернутся на Алтай утром 15 сентября 2021 года. В этот же день их ожидает встреча с губернатором региона Виктором Томенко.

Напомним, Роман Жданов стал знаменосцем команды России на закрытии Паралимпиады. Церемония пройдёт сеодня, 5 сентября 2021 года.

Видео: телеканал «Катунь 24».



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