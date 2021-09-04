Катунь24: Агафон Огуменник: традиции и приметы на 4 сентября

4 сентября Православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана (284–305). Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.

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Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. Самого же Зотика мучитель взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд. Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он умертвил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были усечены мечом.

Традиции и обычаи

Наши предки верили, что Агафон-огуменник «леших вон гонит». По народному поверью, в этот день можно встретить лешего – лесного духа, хозяина чащи и зверей. В народе его ещё называли лесовик и боровик. Издали он немного напоминает человека. Все тело лешего покрыто густой шерстью. У него длинные волосы, зелёная борода, козьи рога и ноги. Одет лесной дух в звериные шкуры.

Леший своим смехом пугает людей, в непроходимые чащобы заводит путников, может украсть ребенка. Лесовик мог стать маленьким как мышка или вырасти выше самых высоких деревьев в лесу. Он умеет ржать как лошадь, плакать как ребенок, смеяться так, что все деревья дрожат. Он может превратиться в зверя, мох на дереве, скрипучие коренья. В октябре леший впадает в спячку, а по весне возвращается.

Считается, что леший не только проказничает, но и помогает людям, особенно тем, кто его уважает.

В этот день крестьяне надевали тулуп наизнанку, брали кочергу и шли стеречь своё добро. Потому что этой ночью леший на поле дурит, снопы валит, на гумне всё вверх дном переворачивает. Чтобы уберечься от лешего молились мученику Севериану, очерчивали кочергой круг и садились в центре.

Ещё в этот день старались задобрить домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в овине, на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и в дальнейшем не вредили хозяевам.

Приметы и поверья

Если день солнечный, то осень теплой будет. Много грибов в лесу – к плохой рыбалке. Если туман в солнечных лучах быстро рассеивается, то хорошая погода продлится много дней. Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме. Если тепло и паутина летит, то осень будет хорошей, а первый снег выпадет нескоро. Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной. Доброе дело, сделанное в этот день, вернется вам в троекратном размере. 4 сентября в лес ходить опасно. Если в этот день пропадала молодая красивая девушка, то считали, что её леший взял в жены. Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух. В этот день нельзя дарить и принимать подарки, иначе накличешь на себя неприятности.

Человек, родившийся 4 сентября, добрый и беззлобный, но очень обидчивый. Ему следует носить берилл.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24