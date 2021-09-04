Катунь24: Алтайский спортсмен установил мировой рекорд и завоевал третье золото Паралимпиады

3 сентября 2021 года Роман Жданов показал лучший результат в плавании на дистанции 50 метров на спине в классе S4 на Паралимпийских играх в Токио, сообщает РИА Спорт.

Фото: Роман Жданов

Чемпион проплыл расстояние за 40,99 секунды и побил свой же мировой рекорд, установленный ранее 12 сентября 2019 года в Лондоне (41,50).

Ранее, 25 августа 2021 года, спортсмен выиграл и установил новый мировой рекорд в своей дисциплине — плавании на 50 метров брассом. 28 августа на дистанции 150 метров взял золото в комплексном плавании. 30 августа спортсмен стал третьим на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4. Бронзовую награду спортсмен также завоевал в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров.

Кроме того, алтайский спортсмен стал знаменосцем команды России на закрытии Паралимпиады. Оно состоится 5 сентября 2021 года.

Катунь24