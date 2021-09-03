Катунь24: Алтайскому храму подарили икону Николая Чудотворца, вывезенную из России во время войны

Она около 80 лет находилась на чужбине и полтора года «в плену» на границе с Россией.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайскому храму подарили икону Николая Чудотворца, вывезенную из России во время войны

Икона, предположительно, XVI века вернулась на родину. Новым домом для нее стал храм во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино.

Икону Николая Чудотворца вывезли из России в годы Великой Отечественной войны. В 90-е годы она оказалась на аукционе в Лондоне. Там ее и нашел коллекционер Эдуард Мордухович. Черную, покрытую копотью. Купил и восстановил. Долгое время икона стояла у него дома в Америке.

«Мне уже 75 скоро, я хочу эту икону вернуть назад в Россию и подарить вашему храму. Полтора года наша российская полиция ее держала у себя, не принимали. Я настолько рад, что эта икона обрела свое место. Как сказал Сергей Витальевич, наконец Никола приехал домой. Вам спасибо всем большое, будем молиться», – рассказал коллекционер, даритель иконы Эдуард Мордухович.

На иконе отражено житие святого. Изображение обрамляет позолоченная рама. Увидеть святыню теперь можно в храме во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино. Ее повторно освятили в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

«Икона терпеливо ждала своего возвращения на родину. В достойное место для этого святого предмета. В храм Божий. В храм, посвященный Святителю Николаю. Для нас это чудо. Это особая милость, явление благодати Святителя Николая. И это пример: ждите, терпеливо молитесь, рано или поздно истина восторжествует», – рассказывает главный инвестор строительства храма во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино Сергей Меркулов.

Катунь24