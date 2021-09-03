Катунь24: Алтайскому храму подарили икону Николая Чудотворца, вывезенную из России во время войны
Она около 80 лет находилась на чужбине и полтора года «в плену» на границе с Россией.
Фото: Катунь 24
Икона, предположительно, XVI века вернулась на родину. Новым домом для нее стал храм во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино.
Икону Николая Чудотворца вывезли из России в годы Великой Отечественной войны. В 90-е годы она оказалась на аукционе в Лондоне. Там ее и нашел коллекционер Эдуард Мордухович. Черную, покрытую копотью. Купил и восстановил. Долгое время икона стояла у него дома в Америке.
«Мне уже 75 скоро, я хочу эту икону вернуть назад в Россию и подарить вашему храму. Полтора года наша российская полиция ее держала у себя, не принимали. Я настолько рад, что эта икона обрела свое место. Как сказал Сергей Витальевич, наконец Никола приехал домой. Вам спасибо всем большое, будем молиться», – рассказал коллекционер, даритель иконы Эдуард Мордухович.
На иконе отражено житие святого. Изображение обрамляет позолоченная рама. Увидеть святыню теперь можно в храме во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино. Ее повторно освятили в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
«Икона терпеливо ждала своего возвращения на родину. В достойное место для этого святого предмета. В храм Божий. В храм, посвященный Святителю Николаю. Для нас это чудо. Это особая милость, явление благодати Святителя Николая. И это пример: ждите, терпеливо молитесь, рано или поздно истина восторжествует», – рассказывает главный инвестор строительства храма во имя Святителя Николая в селе Новотырышкино Сергей Меркулов.