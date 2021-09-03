Катунь24: Алтайских учащихся приглашают на конференцию, посвященную 80-летию Тульской оборонительной операции

Она пройдёт в городе-герое Туле с 25 по 28 ноября 2021 года.

Фото: Алексей Горохов / foto-tula.ru

В молодежной научно-практической конференции приглашают поучаствовать учащихся Алтайского края, сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Организаторы ожидают работы учеников средних общеобразовательных школ, лицеев и центров образования. Материалы должны представлять собой статьи объемом до 3 страниц формата А-4, включая таблицы (не более 1-й) и рисунки (не более 1-го), библиографический список (не более 5 источников, не старше 10 лет).

Оплату проживания и питания иногородних участников конференции производит направляющая сторона.

Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года на электронной почте bbratsvo.89@mail.ru, nordburg@mail.ru Более подробную информацию можно узнать у ответственного секретаря оргкомитета Н. Б. Чистяковой по телефону +7 (977) 954-52-74.

Катунь24