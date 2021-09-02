Катунь24: Алтайский спортсмен стал серебряным призером Паралимпиады в плавании брассом на 100 метров

С результатом 1:16.43 Егор Ефросинин опередил ставшего третьим австралийца Блейка Кокрейна (1:16.97).

Фото: ПКР

Спортсмен краевого Центра спортивной подготовки Егор Ефросинин стал серебряным призером в плавании брассом в классе SB7 на дистанции 100 метров.

Ефросинину 23 года, он является серебряным призером чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы, сообщает «Алтайский спорт».

На Паралимпийских играх в Токио он уступил только колумбийцу Карлосу Серрано, показавшему новый рекорд.

Егор Ефросинин родился в Барнауле, но сейчас живёт в Бийске, тренируется в спорткомплексе «Заря». Там он и начал заниматься спортом в 14 лет. Тренер — Соколова Елена Александровна, заслуженный тренер России.

Катунь24