Катунь24: Алтайские осуждённые сошьют обувь интернату для престарелых и инвалидов
Заключённые исправительной колонии № 3 изготовят сандалии, тапочки, а также мужские и женские сапоги.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, в ИК-3 «сапожное дело» существовало всегда, но только обувь изготавливали кустарным способом: шили мягкие тапочки, ремонтировали сапоги и ботинки. Производственные мощности позволили освоить серийный выпуск обуви установленного образца, как для сотрудников УИС, так и для осуждённых.
Обувь производится из натуральных материалов, в том числе используются хромовая и мягкая кожа.
Производственно-техническая база учреждения постоянно совершенствуется. Рабочие готовы выполнить заказы по изготовлению различных видов обуви для гражданского рынка.