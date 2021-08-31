Катунь24: Алтайский край занял второе место в России по объёмам производства масличного льна в 2020 году

Скорее всего, такое лидерство наш регион сохранит и нынче. Сегодня эта культура самая востребованная на экспорт. Пока стояли солнечные дни, во многих хозяйствах края спешили закончить уборку льна.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский край занял второе место в России по объёмам производства масличного льна в 2020 году

Сельхозпроизводители сами подтверждают, что масличный лён — культура перспективная. Лён сначала скашивают в валки. Смена длится весь световой день, пока не почувствуется вечерняя влага на растениях. Механизаторы дорожат каждой минутой. От выработки зависит и зарплата. Потому поломки стараются устранять как можно быстрее.

В хозяйстве «Кытмановское» под лён отведено около 3 тысяч гектаров из 20. Такие площади позволяют обеспечить правильный севооборот. Это одно из условий высокой рентабельности культуры. Кроме того, здесь не обойтись без современной импортной техники.

У Валерия Новикова 40 лет механизаторского стажа. Повидал разные тракторы. В Кытмановском хозяйстве проводит пятую уборку. Вывозят урожай льна более 30 автомашин.

По словам агронома, такая слаженная работа была спроектирована в хозяйстве ещё зимой. Рассчитывалось всё до мельчайших деталей, включая расстояние от каждого поля до элеватора.

Следом на подходе в хозяйстве ещё одна масличная культура – рапс. Первые косилки сегодня уже вышли на поля с ним.

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