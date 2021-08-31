Катунь24: Алтайский государственный университет вошёл в топ-20 вузов по работе со СМИ

В разработке рейтинга, куда вошли 219 вузов России, приняли участие представители более 30 университетов, общественных организаций и СМИ, а также эксперты в области медиалогии и социологии.

Фото: пресс-служба АлтГУ

В рейтинге эффективности работы вузов со средствами массовой информации, по данным на июль 2021 года, АлтГУ занял 19 место, сообщает пресс-служба университета.

Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на региональных и федеральных телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещенных на ресурсах Минобрнауки России.

Катунь24