Катунь24: Алтайская семья без документов не может вернуться на родину из лагеря беженцев в Сирии
Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Борис Ларин в Алтайском крае на своей странице в Instagram.
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На личном приеме, который проходил в Горняке, к Борису Ларину обратилась пожилая жительница Горняка, чьи близкие люди оказались запертыми в Сирии.
Пенсионерка рассказала, как отпустила свою внучку вместе с двумя правнучками с гражданским супругом за границу.
«Сначала этот мужчина уверял всех, что после переезда их семья будет жить в Турции, но, когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас. Спустя некоторое время мужа убили, а внучку вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них отобрали все документы и теперь не отпускают на родину», – сообщила женщина.
Для вызволения её родственников с территории иного государства необходимо восстановление документов, подтверждающих гражданство и наличие родственных связей, но пенсионерка, не имея соответствующей доверенности, не может получить эти документы.
Уполномоченный по правам человека сообщил, что проблема взята им на особый контроль.