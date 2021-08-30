Катунь24: Алтайская семья без документов не может вернуться на родину из лагеря беженцев в Сирии

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Борис Ларин в Алтайском крае на своей странице в Instagram.

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На личном приеме, который проходил в Горняке, к Борису Ларину обратилась пожилая жительница Горняка, чьи близкие люди оказались запертыми в Сирии.

Пенсионерка рассказала, как отпустила свою внучку вместе с двумя правнучками с гражданским супругом за границу.

«Сначала этот мужчина уверял всех, что после переезда их семья будет жить в Турции, но, когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас. Спустя некоторое время мужа убили, а внучку вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них отобрали все документы и теперь не отпускают на родину», – сообщила женщина.

Для вызволения её родственников с территории иного государства необходимо восстановление документов, подтверждающих гражданство и наличие родственных связей, но пенсионерка, не имея соответствующей доверенности, не может получить эти документы.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что проблема взята им на особый контроль.

Катунь24