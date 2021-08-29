Катунь24: Алтайский спортсмен получил с мировым рекордом второе золото Паралимпиады

Пловец Роман Жданов побил свой же показатель на дистанции 150 метров в комплексном плавании, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: Скриншот трансляции "Матч Страна"

Соревнование на дистанции прошло сегодня, 28 августа 2021 года. С большим преимуществом Роман проплыл 50 метров на спине, ещё больше нарастил отрыв на таком же отрезке брассом и на последних 50 метрах, которые спортсмен преодолевал вольным вольным стилем. Новый мировой рекорд на этой дистанции, который установил спортсмен, теперь составляет 2:21.17.

Роман Жданов — воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой. Ранее, 25 августа 2021 года, спортсмен выиграл и установил новый мировой рекорд в своей дисциплине — плавании на 50 метров брассом.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Катунь24