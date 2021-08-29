Катунь24: Алтайский край может посетить министр здравоохранения России

Как сообщили региональные СМИ, предполагаемый визит Михаила Мурашко запланирован на сентябрь 2021 года.

Фото: minzdrav.gov.ru

О приезде министра здравоохранения в Алтайский край сообщил источник amic.ru. Возможно, визит Михаила Мурашко состоится с 7 по 9 сентября 2021 года. По информации источника издания, поездка запланированна и не связана ни с какими внеплановыми проверками.

Еще один источник amic.ru уточняет, что Михаил Мурашко может посетить в рамках визита онкоцентр «Надежда» и кардиоцентр в Барнауле.

Поездки министра в регион несколько раз откладывались, возможно, её перенесут и в этом году. Михаил Мурашко стал главой Министерства здравоохранения России в январе 2020 года, сменив на этом посту Веронику Скворцову. До того он занимал должность руководителя Росздравнадзора.

Ранее с рабочим визитом в регион приезжала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 19 августа 2021 года она вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко провела заседание круглого стола в правительстве региона, а 23 августа посетила город-курорт Белокуриху.

Катунь24