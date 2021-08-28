Катунь24: Алтайского ветеринарного врача осудят за получение взятки

Обвинение выдвинули ведущему специалисту КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Пристанскому району».

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По данным регионального Следственного комитета, с июля 2017 по ноябрь 2020 года ветврач получил более 40 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Мужчина занимался закупкой и реализацией мяса. Он платил ветеринарному врачу за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

Обвиняемый врач ветеринарной службы полностью признал свою вину. Следователи СК наложили арест на его имущество в размере более 80 тысяч рублей. Уголовное дело, утвержденное прокурором Усть-Пристанского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24