Катунь24: Алтайские медики вылечили от COVID-19 новорождённого ребёнка

Малышка стала одной из самых юных жительниц региона, излечившихся от заболевания, уточнили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

С высокой температурой, слабостью и насморком новорожденная девочка поступила в ковидный стационар Алейской больницы № 11 вместе с мамой, которая также была больна COVID-19. На момент госпитализации ребенку исполнилось 22 дня. Мама и дочка находились на лечении неделю.

«Это одна из самых юных жительниц Алтайского края, которая избавилась от болезни и теперь здорова. Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей», – отметила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

В Минздраве отметили, что COVID-19 у детей – это практически всегда семейная история, поскольку вирус передается воздушно-пылевым путем. Длительная лихорадка, слабость, сонливость, отказ от еды, выраженная интоксикация, диарея – это основные признаки, на которые родители должны обратить внимание и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Сейчас юная жительница Алейского района чувствует себя удовлетворительно и находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской ЦРБ.

По данными ведомства, в Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом. Сегодня всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения горбольницы № 11. На сегодняшний день, 27 августа 2021 года, здесь находятся 18 детей, один из них в реанимации.

Катунь24