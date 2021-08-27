ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Актёр Валерий Гаркалин попал в больницу с травмой головы

Горняк22
6 часов Ago

Несколько дней назад Валерия Гаркалина госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, информируют «Известия».

Фото: Анастасия Романова / «Катунь 24»

Актёр отдыхал в одном из московских заведений, откуда его доставили в больницу. По предварительной информации, актёр упал и получил травму головы.

По данным «Известий», в НИИ им. Склифосовского подтвердили факт госпитализации Гаркалина, но заверили, что после обследования артиста отпустили домой. Связаться с ним пока не удается.

Валерий Гаркалин является народным артистом России. Широкую известность он получил после выхода на экраны таких картин, как «Ширли-мырли» и «Катала».

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Катунь24

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