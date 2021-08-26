Катунь24: Алтайский пловец Роман Жданов взял золото на Паралимпийских играх в Токио

Спортсмен установил новый мировой рекорд в своей дисциплине — плавании на 50 метров брассом.

Фото: Роман Жданов

«Поздравляю с выдающимся достижением Романа, его тренера Елену Александровну Соколову, всех, кто помог добиться успеха на самых престижных соревнованиях! Золото Романа Жданова — второе в копилке национальной сборной. Это большое событие для алтайского спорта, для всех российских болельщиков», — написал в своём инстаграм-аккаунте губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Катунь24