Катунь24: Авторы стелы «Город трудовой доблести» отметили лучший из предложенных вариантов её размещения в Барнауле

Окончательно место для стелы «Город трудовой доблести» в городе определят горожане в ходе голосования 17-19 сентября 2021 года.

Фото: barnaul.org

Заседание Общественной комиссии по организации и проведению голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести» прошло сегодня, 25 августа 2021 года. В нем приняли участие авторы проекта, архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский, заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, представители Общественной палаты города, депутаты Барнаульской городской Думы, историки, архитекторы и др.

Накануне, 24 августа 2021 года, архитекторы посетили предлагаемые места для размещения стелы. При оценке места учитывались как транспортная и пешеходная доступность, возможность проведения фейерверка, обзор, степень благоустройства прилегающей территории, так и наличие инженерных коммуникаций, архитектурный ансамбль, уточняет пресс-служба городской администрации.

Как сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, у каждого из предложенных вариантов размещения есть свои плюсы и минусы. Руководитель проекта Денис Стритович отметил, что на всех 11 площадках возможно разместить стелу, однако, по его мнению, вариант размещения в Нагорном парке (со стороны реки Обь) уникален. Проект должен быть реализован с использованием современных материалов и мультимедийных технологий, а также при привлечении местных подрядчиков.

«Данная локация на сегодня лучшая из предложенных, можно даже сказать, это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, где этот знак будет установлен. Здесь объединяются сразу несколько положительных факторов: въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое жителями и гостями города место. Реализация проекта на этой площадке сделает его уникальным», – пояснил Денис Стритович.

Окончательный вариант размещения стелы определят горожане на голосовании. Согласно постановлению администрации города, голосование пройдет с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести» все барнаульцы начиная с 14 лет смогут на 135 счетных участках по месту жительства. Горожанам на счётном участке предложат заполнить лист голосования. Каждый житель, участвующий в голосовании, имеет один голос и обладает правом выразить свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, один раз.

После будет разработан эскизный проект стелы. Первые эскизные наработки Денис Стритович и Кирилл Сокольский пообещали предоставить в конце сентября 2021 года. Все решения будут приниматься в сотрудничестве с администрацией города и с учётом мнений архитекторов, историков, краеведов и общественности.

Юрий Еремеев напомнил, что работа по установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле идет в тесном взаимодействии с Российским военно-историческим обществом. «Работа предстоит еще большая. Наши коллеги оказывают нам всю необходимую помощь. Специалисты Российского военно-историческое общества разработают архитектурно-художественный дизайн-проект стелы, изготовят часть художественных элементов мемориала (декоративные панели со стилизованными изображениями, табличку с текстом указа президента РФ и герб города), а также обеспечат их доставку и монтаж».

Также Антон Целевич сообщил, что утвержден состав Общественной комиссии по организации и проведению голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести». Председателем комиссии является глава города Вячеслав Франк. В состав комиссии вошли депутаты Государственной Думы РФ, АКЗС, Барнаульской городской Думы, члены Общественной палаты города Барнаула и др.

Напомним, в ходе интернет-опроса были собраны предложения горожан по размещению стелы «Город трудовой доблести». Экспертным сообществом было отобрано 11 вариантов: проспект Строителей, площадь Привокзальная, зеленый сквер на площади Октября, Нагорный парк (2 площадки), площадь у ДК «Трансмаш», площадь им. В. Н. Баварина, ул. Аванесова, пересечение Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв «Барнаул» (2 варианта), площадь Октября (в центре). Все предложения были направлены в Российское военно-историческое общество.

Катунь24