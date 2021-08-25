Катунь24: Авторы стелы «Город трудовой доблести» приступили к работе в Барнауле

Скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский посетят все 11 мест, где по предложению барнаульцев может быть размещена стела «Город трудовой доблести», и дадут экспертную оценку предложенным вариантам.

Фото: barnaul.org

Рабочая встреча главы города Вячеслава Франка и архитекторов прошла сегодня, 24 августа 2021. В ней также принял участие заместитель главы города, руководитель аппарата, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев.

Денис Стритович сообщил, что основная цель визита – это изучение предложенных площадок для размещения стелы.

«В Барнауле нам предоставили несколько вариантов, есть очень интересные места, можно сказать, эксклюзивные, которые не повторятся в других городах по своей сути и по художественной концепции. Наша задача – проект интегрировать в те места, которые будут выбраны, под них будут создавать эскизные проекты, определяться размеры стелы, материалы, из которых она будет изготовлена», – пояснил Денис Стритович.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что очень важно выбрать место стелы, ведь около нее можно будет познакомиться с историей города в годы войны. Кроме того, необходимо учитывать, что стела сама по себе станет новым местом притяжения горожан и гостей города.

Напомним, что конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы проводило Российское военно-историческое общество. Его победителем стал московский скульптор Денис Стритович. Во всех населенных пунктах, получивших звание «Город трудовой доблести», установят стелы одинаковой формы, но размеры, используемые материалы и архитектурные элементы будут уникальными. Проект стелы в Барнауле будет адаптирован к местным особенностям, он будет отражать его историю и архитектуру.

Архитекторы уже ознакомились с архивными документами, фотографиями военных лет.

«Будем работать с историками, погружаться в исторический материал. Материалов достаточно, все это нужно скомпилировать, перевести на художественный язык, максимально сохранив историческую достоверность. Мы постараемся в этом году сделать не только эскизные, но и рабочие проекты, и уже весной следующего года приступить к изготовлению отдельных конструкций, к земляным работам. Чтобы комфортно, в течение весенне-летнего периода выполнить все работы по установке стелы в Барнауле», – отметил скульптор.

Первые эскизные наработки Денис Стритович и Кирилл Сокольский пообещали предоставить уже в конце сентября. Все решения будут приниматься в сотрудничестве с администрацией города и с учётом мнений архитекторов, историков, краеведов и общественности.

Сегодня архитекторы совместно с заместителем главы города, руководителем аппарата Юрием Еремеевым, председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антоном Воробьёвым, заместителем директора МКУ «Архитектура г. Барнаула» Сергеем Боженко, депутатами Барнаульской городской Думы Александром Локтевым и Кристиной Юстус посетили 11 мест для размещения стелы.

Напомним, в ходе интернет-опроса были собраны предложения горожан по размещению стелы «Город трудовой доблести». Экспертным сообществом было отобрано 11 вариантов: проспект Строителей, площадь Привокзальная, зеленый сквер на площади Октября, Нагорный парк (2 площадки), площадь у ДК «Трансмаш», площадь им. В. Н. Баварина, ул. Аванесова, пересечение Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв «Барнаул» (2 варианта), площадь Октября (в центре). Все предложения были направлены в Российское военно-историческое общество.

Место для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле определят горожане в ходе голосования. О принятии такого решения сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время рабочей поездки по Алтайскому краю.

Согласно постановлению администрации города, голосование пройдет с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести» барнаульцы смогут на 135 счетных участках по месту жительства. В голосовании смогут принять участие все жители города начиная с 14 лет. Горожанам на счётном участке предложат заполнить лист голосования. Каждый житель, участвующий в голосовании, имеет один голос и обладает правом выразить свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, один раз.

В соответствии с соглашением стела «Город трудовой доблести» в Барнауле будет установлена до ноября 2022 года.

Катунь24