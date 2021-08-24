Катунь24: Аномальная жара надвигается на Сибирь

Столбики термометров покажут до +40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели ожидается аномальная жара.

В Уральском и Сибирском федеральных округах температура будет выше нормы на 8-11 градусов.

«Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8-11 градусов. Жара колоссальная», — цитирует синоптика ТАСС.

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