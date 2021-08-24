Катунь24: Аварийный дом начали сносить в Барнауле

В 2021 году пошли под снос уже семь домов. Кроме того, организован демонтаж ещё трёх.

Фото: barnaul.org

К сносу аварийного дома на улице Восточной, 106 приступили 20 августа 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На данный момент произведен демонтаж кровли и обрушение несущих строительных конструкций: перекрытий, части наружных и внутренних стен. Около 60 % дома уже разобрано», – рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Вячеслав Решетняк.

Помимо этого, в Барнауле начинают демонтировать ещё три дома: на улице Беляева, 18, 20 и Пушкина, 88. За пятилетний период с 2016 по 2021 год в городе снесено 63 аварийных дома.

Катунь24