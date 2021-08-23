Катунь24: Алтайские хоккеисты обыграли в товарищеском матче команду из Красноярска

«Динамо-Алтай» встретились на своём льду с «Красноярскими Рысями» и выиграли их со счётом 4:3.

Фото: Алтайский спорт

Уже на 46-й секунде матча алтайская команда заработала удаление и пропустила шайбу в свои ворота, однако затем наладила игру и не позволила повториться сценарию прошлого матча, когда после двух периодов барнаульцы проигрывали 0:3, рассказывает «Алтайский спорт».

Во втором периоде динамовцы укрепили преимущество до счёта 4:1, но на последних минутах встречи гости активно пошли в атаку и сократили своё отставание, однако так и не смогли вырваться вперёд.

Катунь24