Катунь24: Алтайские учёные разработали метод диагностики болезней лёгких при помощи нейросетей

С помощью этого метода можно будет диагностировать рак лёгких, туберкулёз и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования.

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Об этом профессор кафедры «Технология машиностроения» АлтГТУ Сергей Леонов рассказал ТАСС. Он объяснил, что нейросеть на основании выделенных точек на изображении, имеющие разную плотность при разных заболеваниях, определит, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано.

По словам учёного, у него самого ранее обнаружили опухоль в лёгких. Чтобы убедиться, что она доброкачественная, Леонова пришлось прооперировать. Разработанная им методика поможет другим пациентам избежать этого, также как и избежать не безопасную для здоровья компьютерную томографию. Нейросетью уже заинтересовались врачи, которые хотят применить метод диагностики на другие органы человека.

Распространять программу учёные планируют бесплатно в медицинских учреждениях Алтайского края.

Катунь24