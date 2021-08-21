Катунь24: Алтайские депутаты обсудят стратегию развития края на ближайшие 15 лет

Стратегию развития региона депутаты АКЗС обсудят в августе на последней сессии седьмого созыва.

Подготовленная правительством региона стратегия определяет долгосрочные приоритеты развития и целевые ориентиры по всем отраслевым направлениям. Важное внимание уделяется росту уровня жизни населения и создание комфортной среды. В планах увеличить заработную плату более чем в 3,5 раза по отношению к 2020 году, а общий объем экспорта – почти до 3 миллиардов долларов.

При подготовке стратегии была обеспечена максимальная открытость. Проведено более 20 общественных мероприятий, в том числе в формате обширных стратегических сессий. Ученые алтайских вузов и лаборатории социально-экономических исследований провели экспертизу проекта. При доработке учтены предложения и замечания. Также документ согласован со всеми муниципалитетами. После принятия решения на сессии краевого парламента власти разработают план мероприятий поэтапной реализации стратегии. Она будет действовать до 2035 года.

Катунь24