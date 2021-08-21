Катунь24: Алтаец отчитал туристов, которые оставляли наскальные надписи на одной из гор в Республике Алтай

Видеозапись встречи опубликовали в инстаграме «Новостей Горного Алтая».

Фото: Скриншот из инстаграм-аккаунта «Новости Горного Алтая» Embedded video for Алтаец отчитал туристов, которые оставляли наскальные надписи на одной из гор в Республике Алтай

Алтаец отчитал туристов, которые оставляли наскальные надписи на одной из гор в Республике Алтай. Видеозапись встречи опубликовали в инстаграме «Новостей Горного Алтая».

Чагин Таханов — экскурсовод и коренной алтаец. По его словам, активисты очищают стены от рисунков на свои деньги. И когда он увидел, что туристы пишут на скале, остановился и спросил, зачем они это делают. Художники ответили: на память, для последующих поколений.

«Вы представьте: я алтаец, я родился здесь, я вырос, это мой дом, это мои стены. Я бы приехал к вам домой и разрисовал все ваши обои дорогущие. Вам будет приятно?» — возмутился алтаец.

Катунь24