Катунь24: Алтайские политэксперты: Избирательная кампания-2021 как Олимпийские игры, главное не победа, а участие

Политические эксперты в Алтайском крае оценили избирательную кампанию 2021 года как спокойную (местами даже слишком), а также отметили, что сегодня можно говорить о сохранении результатов голосования прошлых выборов. Причины – в пандемии и отсутствии ярко выраженной позиции у большой части партий. В частности, политолог Михаил Литвинов сравнил нынешний избирательный процесс с Олимпийскими играми.

«Для многих партий избирательная кампания – вариант Олимпийских игр: главное не победа, а участие, «мы поучаствуем, покажем товар лицом». Но товара не видно, и за разнообразием лиц нет именно лица партийного. Однако эти лица могут появиться за месяц до выборов, когда встанет вопрос о ярких заявлениях. До сих пор не у всех партий четко выражены позиции. К примеру, три партии: КРПФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР – взяли на вооружение одну идею – добиться возврата прежнего пенсионного возраста. Пока я смотрю во все глаза, но не вижу спектра предложений», — пояснил Литвинов.

В то же время, по словам Литвинова, выборы для всех партий пройдут конкурентно и прозрачно. Он отметил, что после ужесточения два года назад законодательства подтасовки результатов, «карусели» и прочие негативные инсинуации фактически невозможны. Роль играет и видеонаблюдение, и институт наблюдателей и иные ужесточения.

В части же отсутствия высокой активности партий Литвинов также выделил пандемию: массовые собрания не рекомендованы, да и ряд партий пока не адаптировался к процессу работы в дистанционном формате.

Несмотря на спокойный характер избирательной кампании, по мнению доцента кафедры политологии АлтГУ, к.и.н, преподавателя дисциплины «Избирательное право” и “Сравнительная политология» Сергея Асеева, на сегодня уже с большой осторожностью можно сделать ряд предположений.

В частности, он отметил, что установка на сохранение существующих позиций относительно результатов предыдущей компании для «Единой России» наиболее актуальна. Главными предпосылками для этого выступают как текущие социально-политические условия, так и международная обстановка.

Присутствуют и индикаторы улучшения результатов, однако все они связаны с локальными и региональными раскладками кандидатур и особенностями технологического наполнения предвыборной кампании.

«Понятно, что коммунисты в рамках противостояния за голоса с ЛДПР и «Справедливой Россией» будут претендовать на более существенный отрыв по сравнению с 2016 годом. <…> Ставки здесь достаточно высоки. При этом наличие единой повестки у оппозиции в региональной действительности с одной стороны усилит конкуренцию, с другой — размывает их же электоральную значимость», — отметил Асеев.

В выборах в Государственную Думу РФ участвуют 14 партий, в Законодательное Собрание Алтайского края – 6. Голосование состоится с 17 по 19 сентября 2021 года. Напомним, партии, которые участвуют в этом году в выборах в Госдуму, а также их порядок размещения в бюллетенях по результатам прошедшей в Центризбиркоме жеребьевки.

1. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

2. Российская экологическая партия «Зеленые»

3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия «Новые люди»

5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

6. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

7. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

8. Всероссийская политическая партия «Партия роста»

9. Российская партия свободы и справедливости

10. Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»

11. Политическая партия «Гражданская платформа»

12. Политическая партия «Зеленая альтернатива»

13. Всероссийская политическая партия «Родина»

14. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

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