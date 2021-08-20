Катунь24: Алтайские поисковики нашли останки двух солдат, погибших в годы войны в Калужской области

Представители поискового отряда Алтайского края «Ориентир», а также отрядов «Русич» и «Поиск» из Белокурихи работают в рамках военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Фото: управление молодежной политики и развитие программ общественного развития Алтайского края

В Калужской области в районе высоты «Зайцева гора» поисковикам удалось найти останки двух солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас команда работает на территории санитарного захоронения — это большая воронка от авиаснаряда, где находятся десятки тел советских солдат и офицеров. Такие погребения организовывали в годы войны для предотвращения развития инфекций. Многие солдаты из подобных погребений до сих пор считаются пропавшими без вести, уточняют в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Весной и летом 2021 года участники экспедиции нашли останки 29 красноармейцев. С июня по август удалось обнаружить пять медальонов: четыре уже прочитали, один находится на экспертизе.

«Вахта памяти-2021» в Калужской области продлится до 24 августа. В эти же дни поисковый отряд «Поиск» Краснощековского района работает в Тверской области. Место его дислокации — деревня Медведево Ржевского района. Вернувшись в Алтайский край, ребята продолжат работу на местах: будут искать родственников фронтовиков, чьи останки и личные вещи удалось найти во время экспедиции.

Катунь24