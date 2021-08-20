Катунь24: Алтайский спортсмен взял золото на чемпионате России на байдарках-четвёрках

Наш земляк Кирилл Ляпунов стал чемпионом России в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 1000 метров. Спортсмен представляет два региона – Алтайский край и Москву.

Фото: «Алтайский спорт»

Вместе с командой — Владиславом Литовкой, Василием Погребан и Дмитрием Буяновым – они почти на полминуты опередили серебряных медалистов Кирилла Буцких, Владимира Попова, Евгения Аверьянова и Никиту Козеева. Бронза досталась Кириллу Лучкину, Ивану Епишину, Виктору Раевневу и Николаю Червову.

«Алтайский спорт» уточняет, что в этом же финале участвовал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва имени Константина Костенко Владлен Ушаков. Его команда, членами которой были представители Московской области Александр Кормильцев, Александр Замковой и Константин Луненко, пришла на финиш пятой.

Катунь24