ГОРНЯК22 19.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайскому депутату грозит пять лет за убийство животных в лесу

Горняк22
5 часов Ago

Он вместе со своим знакомым застрелил пять особей косуль.

Фото: pixabay.com

В январе 2021 года в 5 км в восточном направлении от пос. Добрая Воля Завьяловского района Алтайского края депутат сельского муниципального образования Завьяловского района и его знакомый, передвигаясь на снегоходе, поймали пять особей косули сибирской. Животных они застрелили из гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья. Нанесенный фауне Алтайского края ущерб составил 200 тысяч рублей, уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Кроме того, один из них добровольно возместил государству 140 тысяч рублей причиненного ущерба. За незаконную охоту браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Катунь24

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