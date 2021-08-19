Катунь24: Алтайскому депутату грозит пять лет за убийство животных в лесу

Он вместе со своим знакомым застрелил пять особей косуль.

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В январе 2021 года в 5 км в восточном направлении от пос. Добрая Воля Завьяловского района Алтайского края депутат сельского муниципального образования Завьяловского района и его знакомый, передвигаясь на снегоходе, поймали пять особей косули сибирской. Животных они застрелили из гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья. Нанесенный фауне Алтайского края ущерб составил 200 тысяч рублей, уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Кроме того, один из них добровольно возместил государству 140 тысяч рублей причиненного ущерба. За незаконную охоту браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Катунь24