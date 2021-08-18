Катунь24: Алтайские спортсменки выступают в составе российской сборной на чемпионате Европы по хоккею

Юлия Скутель и Тамара Иванова играют в барнаульской команде «Коммунальщик». Они сыграли два матча за команду России на соревнованиях.

Фото: Алтайский спорт (Тамара Иванова – в красной форме)

Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во второй группе – EuroHockey Championship II Women 2021 – проходит в Праге с 15 агуста.

В первом поединке российская команда встречалась с Уэльсом и уступила со счётом 0:2, во втором – сыграла вничью 2:2 со сборной Польши. Барнаульские спортсменки успели получить по желтой карточке: Юлия Скутель в первом матче, Тамара Иванова во втором. Завершающую игру в своей подгруппе «А» Россия проведёт завтра, 18 августа 2021 года, против сборной Литвы, уточняет «Алтайский спорт».

Катунь24