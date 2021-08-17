Катунь24: Авдотья Малиновка: традиции и приметы на 17 августа

17 августа православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке. Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников отвели в город Визаду в Персии. Здесь Евдокия обратила ко Христу многих персидских женщин, за что её предали мучению. Начальник персидских волхвов заставлял святую отречься от Христа, но она отказалась, после чего была предана истязаниям. Святая стойко выдержала все мучения и не отреклась от своей веры, тогда её бросили в темницу, а позже обезглавили.

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Ещё в этот день почитается память семи Эфесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Дионисия, Мартиниана, Иоанна. Они жили в III веке и изначально были воинами, но, обратившись в веру, покинули войско. За этот поступок их заживо замуровали в пещере, чтобы они умерли от голода и жажды. Чтобы память о мучениках сохранилась, два сановника, которые присутствовали при закладке входа и являлись тайными христианами, вложили в кладку две оловянные дощечки, на которых были написаны имена отроков и обстоятельства их смерти.

Согласно житию, юноши не умерли, а заснули чудесным сном. В V веке во время строительства вход в пещеру разобрали. В этот момент отроки проснулись. Они не подозревали, что прошло 200 лет со дня их заточения. Готовясь принять мученическую смерть за Христа, они поручили Иамвлиху отправиться на рынок и купить хлеба. Подойдя к городу, юноша увидел на воротах святой крест. Он был очень удивлен, ведь время гонений давно прошло.

Торговцу хлеба Иамвлих подал монету императора Деки, за что был задержан. Его привели к градоначальнику, к которому в этот момент пришел епископ. Священник понял, что через юношу Господь открывает какую-то тайну, и, собрав народ, отправился к пещере. В груде камней были найдены оловянные дощечки с именами и обстоятельствами заточения отроков. Войдя в пещеру, епископ увидел в ней живых юношей. Чудо их пробуждения открыло церкви тайну воскресения мёртвых.

Вскоре побеседовать с юношами явился император. После разговора с ним отроки склонили на землю головы и опять уснули, в этот раз до дня всеобщего воскресения.

Традиции и обычаи

В народе дата 17 августа получила название Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. В северных регионах к этому времени поспевали огурцы. Днем женщины собирали их, а вечером праздновали. Считается, что с этого дня огурцы теряют свой аромат и вкус, становятся кривыми и горькими. Ещё на огороде собирали лук и чеснок, ходили в лес за малиной.

Обычно к этому времени начинали идти дожди, которые являются губительными для сена. От этого в народе и прозвали этот день Авдотьей-сеногнойкой. Поэтому до наступления этой даты сено старались спрятать в амбарах и защитить от влаги. Считалось, что дожди, начавшиеся на Авдотью, могут продлиться до середины осени.

Днем мужчины работали в поле, а женщины и дети отправлялись в лес собирать малину. Из неё варили вкуснейшие джемы и варенья, пекли пышные и сладкие пироги. Издавна малина считалась лечебной. Древние славяне очень ценили и чтили эту ягоду. Благодаря большому содержанию салициловой кислоты, оказывающей потогонный и жаропонижающий эффект, малину применяют при различных простудных заболеваниях. Если нездоровится, то на ночь нужно выпить чай с малиной. Утром человек будет себя чувствовать намного лучше.

Малина поможет в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Она улучшает аппетит и уменьшает боли в желудке. При авитаминозе и для укрепления иммунитета тоже следует употреблять эту вкусную ягоду.

Для организма полезны не только ягоды, но и листья малины. Содержание витамина C в них в 6 раз выше, чем в ягодах. Отвар из листьев полезно пить при простуде, гриппе или бронхите. Ещё отваром можно полоскать рот при стоматите и ангине. Для лечения угревой сыпи можно сделать маску из измельченных свежих малиновых листьев.

Приметы и поверья

Какая погода на Евдокию, таким и ноябрь будет:

если тепло и ясно, то и ноябрь будет погожим;

если пасмурно и дождливо, то сырым и снежным.

Существуют и другие приметы, связанные с этим днем:

На Авдотью нельзя одалживать деньги, иначе они водиться перестанут. День, неблагоприятный для торговли. Избавиться от бессонницы и успокоить плачущего младенца поможет молитва семи отрокам Эфесским. Жаркий день – к хорошему сенокосу, дождливый – к неудачному. Много росы – урожай льна будет плохим. Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отменный.

Девушке, родившейся 17 августа, следует искать жениха, который родился в ноябре. В качестве талисмана людям, появившимся на свет в этот день, подходит аквамарин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24