Катунь24: Антимонопольная служба Алтайского края оштрафовала Google за рекламу абортов

Распространителя информации оштрафовали на 100 тыс. рублей – минимальную сумму за подобное нарушение ФЗ «О рекламе».

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Напомним, в марте 2021 года жалобой на незаконную рекламу о прерывании беременности в Алтайское управление ФАС обратился интернет-пользователь. Он сообщил, что в поисковике Google распространяется информация об абортах в барнаульской клинике «Мать и дитя» с пометкой «Реклама». В России запрещено рекламировать медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности, поэтому комиссия Алтайского краевого УФАС признала рекламу ненадлежащей.

УФАС по Алтайскому краю возбудило уголовное дело против компании Google, зарегистрированной в небольшом американском городе Маунтин-Вью штата Калифорния США. Выяснилось, что ошибка возникла из-за сбоя системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google, уточняет «Интерфакс».

Google признали нарушителем федерального закона и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Максимальный размер штрафа может доходить до 500 тыс. рублей.

60 % от назначенной суммы ответчик должен уплатить в бюджет Алтайского края, еще 40 % – в федеральный бюджет.

Катунь24