Катунь24: Алтайский преступник Олег Лавкин показал, как тащил оглушенную 12-летнюю девочку в свой подвал

Напомним, 31 июля стало известно, что 12-летняя девочка вышла из дома и не вернулась.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю Embedded video for Алтайский преступник Олег Лавкин показал, как тащил оглушенную 12-летнюю девочку в свой подвал

Ночью 2 августа девочка возвратилась домой. Позже выяснилось, что её удерживал 40-летний мужчина в подвале. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность похитителя — Олег Викторович Лавкин. Днём в субботу, 31 июля, он увидел девочку на берегу реки, оглушил её, положил в прицеп мотоблока и отвёз домой. Одежду и телефон похищенной Лавкин оставил на берегу, чтобы сымитировать утопление.

Видеозапись следственного эксперимента опубликовали в Алтайском управлении Следственного комитета РФ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в подвале мужчина совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера. Позже он бросил её, узнав, что школьницу разыскивают, и скрылся.

Лавкина задержали 12 августа 2021 года в Онгудайском районе Республики Алтай. Обнаружить преступника помог местный житель, узнав его по фото с ориентировки. Лавкина допросили на месте, а также проверили показания на месте происшествия. Продолжается расследование уголовного дела.

Катунь24