Катунь24: Антон Вихревей: традиции и приметы на 16 августа

16 августа Православная церковь почитает память Новгородского чудотворца – Антония Римлянина (1067-1147). Святой родился в Риме, родители его были православными христианами. Осиротев в возрасте 18 лет, Антоний раздал часть своего имущества бедным, а часть вложил в бочку, которую бросил в море, после чего принял монашеский постриг. Он начал изучать греческий язык, читал Священное Писание и творения святых отцов.

Фото: vsyamagik.ru

Когда в местности, где находился монастырь, начались гонения на христиан, он покинул разорённую обитель и отправился на приморскую скалу. Здесь Антоний в течение года предавался молитве. Однажды камень, на котором он стоял, откололся от скалы и упал в море. Святой чудесным образом приплыла на нём в Новгород. Путешествие заняло всего три дня. Появился он в городе в сентябре 1106 года, накануне празднования Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября).

С жителями города Антоний сначала общался с помощью переводчика. Затем помолился Господу и попросил открыть ему русский язык. После этого переводчик святому уже был не нужен.

Антоний при содействии новгородского епископа Никиты основал в городе монастырь. Истратив на покупку земель остатки своего имущества, найденного в выловленной рыбаками бочке.

Ещё в этот день почитается память преподобного Исаакия Далматского – раннехристианского монаха, игумена обители Далматской. Исаакий подвязался в пустыне. Позже услышал голос с Неба, велевший ему идти в Константинополь. Явившись туда, он увидел, что столица охвачена ересью арианства, а император Валент был ярым приверженцем этого учения. Исаакия несколько раз подходил к правителю, прося прекратить гонения на христиан и открыть в городе церкви. Император разозлился и приказал придворным избить святого и бросить в зловонное озеро, из которого ни одно живое существо живым не выбралось. Святого от гибели чудесным образом спасли два ангела.

Преподобный в последний раз явился к Валенту. Он предсказал правителю поражение в войне и смерть в огне. За это император велел бросить мужчину в темницу. Пророчество Исаакия сбылось. Валент действительно проиграл войну и сгорел в деревянном амбаре, который подожгли его преследователи.

Традиции и обычаи

В народе дата 16 августа получила название Антон-вихревей, так как в это время зачастую были сильные ветра, предвещающие осеннее ненастье. Если ветряная погода сопровождалась дождем, то это сулило сырую и холодную осень.

К этому периоду созревали поздние сорта малины. Поэтому ещё в народе этот день называли Исаакий-малинник. Если погода был хорошая, то мужчины отправлялись работать в поле, а женщины занимались сбором вкусных и полезных ягод, из которых варили джемы и варенье.

Ещё в этот день собирали черёмуху, которая известна своими полезными свойствами. Употребляя её, можно нормализовать работу кишечника, улучшить состояние слизистой желудка, очистить кровь, вывести из организма шлаки и токсины. Ягоды черемухи обладают общим укрепляющим действием, помогают уменьшить воспаление.

Приметы и поверья

Если дует южный ветер и по дороге кружатся пыльные вихри, то зимой будет много снега. Какая погода сегодня, такая будет и в октябре. Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной. Увидеть в этот день медведя – к счастью. Домашняя птица линять начала – скоро холода наступят. Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру. В этот день нельзя затевать уборку в доме. Если дома будет чисто, то и в кошельке тоже.

Люди, родившиеся 16 августа, будут взбалмошными и отчаянными. В качестве талисмана им подходит чароит и изумруд.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24