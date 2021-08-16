Катунь24: Археологи нашли в Алтайском крае уникальный каменный нож с микроретушью эпохи палеолита

Учёные отмечают, что в последний раз подобный предмет находили почти 60 лет назад во Франции.

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Во время раскопок в Чарышском районе археологи обнаружили уникальный каменный нож с микроретушью. Предположительно, времен палеолита. Таких артефактов в мире насчитывается не более 10.

«Это очень редкая находка и уникальная вещь — обломок каменного ножа с микроретушью. Это крайне редкая находка, в мире таких насчитывается не более 10», — цитирует ТАСС руководителя Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

Он подчеркнул, что этот нож уникален именно микроретушью — это так называемая микрообработка лезвия, самый высокий уровень обработки каменного изделия.

«Это палеолит. Когда привезем находку в Барнаул, то уже точнее сможем определить время, но, я думаю, не менее 50 тыс. лет (до нашей эры)», — рассказал Сафронов.

Теперь археологам предстоит определить, откуда пошла такая технология обработки камня. По их мнению, это даст понимание о том, на какой территории культура была более развитой.

Катунь24